Брайан Орсер — о снятии Медведевой: «Ужасное стечение обстоятельств»
16:26
Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал снятие фигуристки с чемпионата России. Медведева в короткой программе показала пятый результат, а перед произвольной снялась из-за поврежденного ботинка конька.
— Нам потребуется некоторое время, чтобы переварить эту неприятную ситуацию, — цитирует «РИА Новости» Орсера. — Конечно, мы не так хотели завершить сезон, она была в фантастической форме и отлично готова. Ботинкам было всего несколько недель, так что мы не ожидали, что подобное может произойти. Это просто ужасное стечение обстоятельств после всей той работы, что была проделана.
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