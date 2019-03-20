Брайан Орсер: "Медведева немного нервничает, но она готова"

Канадский тренер Брайан Орсер дал оценку состоянию Евгении Медведевой перед стартом в короткой программе на чемпионате мира, передает из Сайтами корреспондент "СЭ" Дмитрий Кузнецов.

– Она в хорошем состоянии, может быть, немного нервничает, но в форме и готова выступать, - сказал Орсер.

– В Инстаграме Евгения говорила, что ее проблемы не в теле, а в голове.

– Она так говорила? (улыбается) Обычно, когда ты в хорошей форме, это уходит. Она сейчас здорово готова физически, хорошо тренировалась.

– Вчера перед разминкой вы были наверху, не давали ей указаний... Решили понаблюдать отстраненно?

– Ничего особенного, я был с Гэбби (Габриэль Дэйлман, канадская фигуристка. – Прим. "СЭ"). У меня же есть и другие спортсмены.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире