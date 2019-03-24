Брайан Орсер: "Медведева доказала, что ее включение в сборную было правильным"

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об оценке результата на чемпионате мира и признался, что еще в декабре команда фигуристки "просто пыталась выжить".

– Евгения завоевала бронзу. Если бы вам сказали это в декабре в Саранске после чемпионата России, какова была ваша реакция?

– Слушайте, я всегда знал, что нам требовалось одно – время. И сейчас все еще нужно. Я довольно-таки доволен ее выступлением.

– И местом?

– Местом... Да. Но больше катанием, чем результатом. Место со временем будет отрегулировано (смеется). После 10 месяцев работы с ней мы вот в этой точке. Но даже после Саранска в декабре я знал, что времени все еще недостаточно. И мы просто пытались выжить. Делать какие-то изменения. Просто в условиях смены окружающей среды, растущего тела, конечно, и мне, и скорее атлетам требуется время приспособиться. И они часто в таких ситуациях возвращаться к старой технике, к старому складу ума, к основам. Это человеческая сущность. Я очень удовлетворен, что она сюда отобралась, прошла через весь этот процесс. Этот процесс был справедливым. Жесткая ситуация в российском фигурном катании – от того, что там так много хороших фигуристок! Любая страна мечтала бы оказаться в таком положении. Когда у вас пять претенденток, вам приходится выбрать трех. Я думаю, выбор был сделан правильный, и Евгения доказала это. (Дмитрий Кузнецов)

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