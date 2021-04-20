Боброва: «Из переходов сделали некий цирк. Не уничтожайте спортсменов!»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва в эфире «СЭ» высказалась о переходах Александры Трусовой и Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а также о возвращении Алены в «Хрустальный».

— По итогам сезона получается, что была права Анна Щербакова, оставаясь в команде Тутберидзе?

— Здесь нет правильного и неправильного. Это выбор спортсменов. Переходы были всегда, и всегда это было нормально, то, что из них сейчас в каком-то смысле делают цирк, ставит под сомнение выбор спортсменов, работу тренеров. От этого невозможно закрыться, за этим все следят, это подгибает уверенность. Раньше в переходе не было никаких проблем, это было между нами и тренером.

— Тогда Instagram не было.

— Да, проблема в социальных сетях. Я ни за что не хочу, чтобы мы становились подобны американцам. Не хочу сравнивать, русские, американские, японские болельщики — все разные. Но мне импонирует, что, когда в Америке кто-то переходит, проиграл — его всегда поддерживают. У нас нет поддержки, ее не хватает. Не уничтожайте людей, поддерживайте спортсменов, проиграли они или переход сделали!

— Но есть разговор про эффективность. Косторная же вернулась, значит, ошиблась. Или все равно молодец, что попробовала?

— Наша жизнь состоит из проб и ошибок. И каждый человек должен быть немного эгоистом. Если он в определенный момент чувствует, что хочет попробовать другое — значит, он должен это делать. Не тысячи фанатов за него отвечают. Но бывает так, что понимаешь — ну не прокатило. Это личный выбор. Человек двигается, ищет, как правильно и неправильно. Иногда оступается, да.

(Анастасия Рацкевич, Дмитрий Кузнецов)