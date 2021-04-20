Боброва: «Я голосую за смену программу Коляды. А «Болеро» Валиевой есть куда докрутить»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва в эфире «СЭ» высказалась о программах двух лидеров сборной России — Камилы Валиевой и Михаила Коляды. Оба планируют оставить произвольные программы на второй, олимпийский сезон. Тренер Коляды Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» добавил, что учтет мнение болельщиков и даже предложил провести их опрос.

— У Коляды потрясающая программа. Действительно программа Мишина. Но я буду всегда голосовать за что-то новое. Но с учетом того, что оно должно быть лучше. Это сложно, но возможно. Надеюсь, в них проснется муза, найдется еще более классный образ, который будет ему помогать на соревнованиях. С программой четко попали, но Нуриев же не единственный образ в мире. Да и не всегда легко катать два сезона.

— А нет ощущения у всех, что если спортсмен оставил программу, он немного схалявил по сравнению с другими?

— Мне понравились слова Ильи Авербуха об одном из таких случаев — «переросли». Чемпионат мира — пиковый прокат. Куда двигаться дальше, куда ее улучшать? Если ты ее и так идеально катаешь. В следующем сезоне ты поймешь, что лучше некуда, а она всем надоела. Я голосую за то, чтобы менять, но на что-то лучшее.

— А Камила Валиева и «Болеро»?

— Камилу все-таки давайте воспринимать как выходящую из юниоров. И ее не видели в этом году за рубежом. Эту программу впервые увидят на уровне женщин и на международном турнире, она более свежая, новая. Костюм они еще будут менять, думаю. Предполагаю, что будут менять связки, потому что она растет и ей становятся подвластны все более сложные связки и заходы. Докрутить есть куда. У них с Колядой разные ситуации.

(Анастасия Рацкевич, Дмитрий Кузнецов)