Боброва: «Уверена, что Трусова сделает пять четверных»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва в эфире «СЭ» выразила мнение, что Александра Трусова на одном из будущих стартов сделает пять чистых четверных прыжков в одной программе.
«Сделает ли Саша пять четверных? Думаю и даже уверена, что да, у нее получится. Она бы ни за что не пошла на них, не катай она их чисто на тренировках. Это неразумно и нелогично.
Пять четверных — это нереальный уровень, и ты не можешь закрывать глаза и от балды прыгать. Это как с 10-метровой вышки в море, может, попаду, а может, в скалы. Ты должен четко прыгать, зная ситуацию. Так что я уверена, она уже не раз показывала чистые прокаты с пятью четверными на тренировках. Нужно выверить, на каком старте их показывать исходя из готовности. Уверена, что она их продемонстрирует".
(Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич)
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