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«Без громких обещаний». Первая реакция Тутберидзе на возвращение Медведевой

16:30
Даниил Глейхенгауp (слева), Евгения Медведева (по центру) и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Глейхенгауp (слева), Евгения Медведева (по центру) и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на возвращение в ее группу серебряной призерки Олимпиады-2018 Евгении Медведевой. 46-летняя специалистка опубликовала совместное фото с 20-летней россиянкой.

На снимке также присутствуют специалисты Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

«Без громких обещаний. Просто работаем», — написала Тутберидзе в Instagram, добавив хештеги «такбывает» и «свозвращением».

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады в Сочи. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017) и два раза выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).

Фигуристка работала с Тутберидзе до 2018-го. Затем Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.

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