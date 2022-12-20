Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:33

Бетина Попова считает Валиеву фаворитом чемпионата России по фигурному катанию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова сообщила, что Камила Валиева является фаворитом чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

«У девушек будет не менее яркий турнир, чем у мужчин и пар, в этот раз им будет сложно затмить остальные виды, однако намечается очень интересная борьба. Конечно, там тоже будет сложно определить победителя, хотя при чистых прокатах, скорее всего, Камила Валиева фаворит. Пожелаем всем чистых прокатов, но если брать спортивный аспект, что может что-то не получиться — тут уже воля случая, все девочки у нас очень сильные, все на уровне, сложно предсказать, кто где окажется», — цитирует Попову ТАСС.

Ранее Валиева стала победительницей на первом и третьем этапах «Гран-при России» в Москве и Казани соответственно.

Источник: https://tass.ru/sport/16637089
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Горбачева: «Нет цели превзойти Трусову — я просто хочу прыгнуть все четверные прыжки»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости