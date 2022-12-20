Международный союз конькобежцев перенес два чемпионата Европы-2024 из России

Член исполкома Союза конькобежцев России (СКР) Сергей Орлов сообщил о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) перенес чемпионаты Европы-2024 по конькобежному спорту и шорт-треку из России.

«Нам пришло письмо от ISU о переносе чемпионатов Европы. Это было вполне ожидаемо, так как сейчас у нас есть только внутренние соревнования. Наша задача сейчас — готовить качественный лед для российских спортсменов, мы работаем для страны», — приводит ТАСС слова Орлова.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту планировалось провести с 5 по 7 января 2024 в Коломне, а чемпионат Европы по шорт-треку — с 12 по 14 января в Сочи.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.