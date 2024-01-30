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Бетина Попова считает, что Валиева продолжит карьеру после дисквалификации

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Универсиады в танцах на льду, тренер и хореограф Бетина Попова считает, что Камила Валиева продолжит карьеру после четырехлетней дисквалификации.

В понедельник, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

«Заканчивается ли на этом карьера Камилы? Мне кажется, что нет, об этом точно не стоит говорить. Многие пророчили Камиле, что олимпийский сезон для нее будет последним, но она выходит, выступает. Плюс, если я правильно понимаю, ее карантин должен закончиться в 2025 году. Это не так уж и много — почему ей заканчивать карьеру, если она полностью конкурентоспособна?» — приводит «Газета.ru» слова Поповой.

В феврале 2022 года Валиева стала победителем Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS допустила Валиеву до участия в личном турнире, в котором она заняла четвертое место.

На Играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире фигуристов. Из-за дисквалификации Валиевой сборная России может лишиться победы в командных соревнованиях, а золотая медаль перейдет американцам.

CAS не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/29/22217725.shtml
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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