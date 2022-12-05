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Сегодня, 16:58

Бетина Попова считает, что попытки Туктамышевой исполнить четверной прыжок являются серьезной заявкой на будущее

Алина Савинова
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Хореограф и тренер Бетина Попова высказалась о попытках российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной прыжок.

«Конечно, это был не Лизин день явно — была и «бабочка» на тройном акселе, и две сорванные попытки четверного, но сами попытки, конечно, очень серьезная заявка. Возможно, это был хороший тест перед соревнованиями — проверить, как Лиза в стрессовой ситуации справляется с четверным, готов он до конца или нет, стоит ли поднажать или, наоборот, чуть-чуть сбавить обороты в подготовке. Спасибо Лизе за эти попытки и этот риск», — приводит ТАСС слова Поповой.

На чемпионате России по прыжкам, который прошел 4 декабря, Туктамышева дважды пыталась исполнить четверной тулуп в пятом раунде турнира, однако оба раза упала.

Источник: https://tass.ru/sport/16504385
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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