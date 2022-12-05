Бетина Попова: «Бойкова и Козловский для меня герои этого прыжкового турнира»

Хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова поделилась эмоциями после просмотра чемпионата России по прыжкам.

«Прыжковый турнир получился замечательным. Командная часть мне понравилась, личную было не столь зрелищно смотреть. Командная часть была зрелищна, особенно среди пар, потому что я работаю с парами. Наверное, это был самый интересный вид. Бойкова и Козловский для меня герои этого прыжкового турнира, они покорили меня этим риском, этой попыткой четверного выброса. Пусть у Бойковой и Козловского не получилось выехать в этот раз, но ребята усложняются, где это еще делать, как не в прыжковом турнире?» — цитирует Попову ТАСС.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. На чемпионатах Европы пара завоевала золотую медаль в 2020 году и две бронзовые награды: в 2019 и 2022 годах.