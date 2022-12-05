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Сегодня, 18:00

Фигуристка из Петербурга описала характер Трусовой тремя словами

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Ксения Гущина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер этапа «Гран-при» в Самаре Ксения Гущина в интервью «СЭ» рассказала о том, кто является ее кумирами в фигурном катании, и какой ей показалась Александра Трусова при общении. Летом этого года фигуристка перешла в группу Кирилла Давыденко. Ранее она тренировалась в Перми.

— А вообще у тебя есть кумиры в фигурном катании?

— Мне Евгения Медведева нравилась. И сейчас тоже. Как прыгает четверные прыжки Камила Валиева — хотелось бы тоже так прыгать. А так если не выступаю на соревнованиях, то смотрю программы других фигуристов. Если выступаю, то обычно не получается. Больше всего запомнились произвольные Жени Медведевой и Саши Трусовой на Олимпиадах.

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— Имеет какое-то значение, если ты выступаешь на одном турнире с известными фигуристками?

— На выступления настраиваюсь сама, стараюсь абстрагироваться от всех, не важно, кто со мной выступает. Главное, сделать свою работу, а потом уже смотреть, что делают другие. Особого значения не придаю, кто со мной выступает. Если есть время, то могу посмотреть, как откатались другие.

— В Самаре ты выступала как раз с Сашей Трусовой. Видела, как она каталась?

— Посмотреть не успела, потому что я ушла в раздевалку переодеваться, она почти сразу после меня выступала. А пообщаться удалось, раньше не знали друг друга. Саша открытая, веселая, добрая.

Фигурное катание
Александра Трусова
Ксения Гущина
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