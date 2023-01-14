Жулин поддержал решение РУСАДА оправдать Валиеву: «Камила и допинг — это абсолютно разные вещи»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Конечно, нет ее вины. Девочка на чемпионате России в этом году выступала немножечко с лишним весом, на мой взгляд. И тем не менее выполняет все эти четверные прыжки. Если бы любой другой спортсмен в любой другой стране мира набрал бы такое... Валиева и допинг — это абсолютно разные вещи. Вообще Валиева моя любимая спортсменка», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.