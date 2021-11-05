Бестемьянова положительно оценила новую программу Степановой и Букина на олимпийский сезон

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о новой программе российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина.

«Они представят на этапе «Гран-при» в Турине новую программу, которую пока никто не видел. Я видела только наметки, но уверена, что у них будет стильный ритм-танец, а что касается произвольного, то кому как не Ване с Сашей катать «Ромео и Джульетту»? Они и внешне, и внутренне созданы для этого номера, и это правильное решение — сделать к Олимпиаде то, что им идет, что им присуще», — сказала Бестемьянова ТАСС.

Спортсмены покажут свои программы на этапе «Гран-при», который пройдет с 5 по 7 ноября в Турине. В ритм-танце фигуристы использовали микс из хип-хопа Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix и блюз Monster by Shawn Mendes Джастина Бибера. В произвольной программе Степанова и Букин будут кататься под музыку к мюзиклу «Ромео и Джульетта» Нино Роты.