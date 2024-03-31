Базарова — о турнире шоу-программ: «Для меня не понятна концепция, когда перемешаны и пары, и танцы, и одиночники»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» высказалась о турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Для меня не понятна концепция турнира, когда перемешаны друг с другом и пары, и танцы, и одиночники. В прошлом году я не особо за ним следила, в этом смотрю — все соревнуются друг с другом сразу. И как это оценивать? Специалист должен разбираться в актерском мастерстве, постановках, идее номера...

Понятно, что есть приглашенные звезды из мира театра, шоу-бизнеса. Но в любом случае, как это судить, я не понимаю. К тому же все заканчивается скандалами. Каких-то спортсменов не допускают, с победой Ягудина люди не согласны, все нечестно... Может, Первый канал специально устраивает такой вброс для обсуждений? На мой взгляд, лучше убрать спортивную составляющую в принципе, а оставить как шоу. Но тогда непонятно, в чем особенный интерес», — сказала Базарова «СЭ».

Турнир шоу-программ «Русский вызов» состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце «Юбилейный». Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а на третьей строчке оказались сразу три участника — одиночница Ксения Синицына, пара в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин и спортивная пара Мария Петрова и Алексей Тихонов.