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Сегодня, 14:00

Базарова — о турнире шоу-программ: «Для меня не понятна концепция, когда перемешаны и пары, и танцы, и одиночники»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» высказалась о турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Для меня не понятна концепция турнира, когда перемешаны друг с другом и пары, и танцы, и одиночники. В прошлом году я не особо за ним следила, в этом смотрю — все соревнуются друг с другом сразу. И как это оценивать? Специалист должен разбираться в актерском мастерстве, постановках, идее номера...

Понятно, что есть приглашенные звезды из мира театра, шоу-бизнеса. Но в любом случае, как это судить, я не понимаю. К тому же все заканчивается скандалами. Каких-то спортсменов не допускают, с победой Ягудина люди не согласны, все нечестно... Может, Первый канал специально устраивает такой вброс для обсуждений? На мой взгляд, лучше убрать спортивную составляющую в принципе, а оставить как шоу. Но тогда непонятно, в чем особенный интерес», — сказала Базарова «СЭ».

 
Вера Базарова и&nbsp;Юрий Ларионов. «Хорошо, что нас не отпустили в другую сборную — потом корила бы себя за предательство». Базарова — о смене гражданства и ЧМ без россиян

Турнир шоу-программ «Русский вызов» состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце «Юбилейный». Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а на третьей строчке оказались сразу три участника — одиночница Ксения Синицына, пара в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин и спортивная пара Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Фигурное катание
Вера Базарова
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