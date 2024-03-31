Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:48

Кацалапов — о смерти Дубинской: «Именно она привела меня к первым победам в спорте»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в танцах на льду Никита Кацалапов в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть 74-летнего тренера по фигурному катанию Натальи Дубинской.

Дубинская была тренером Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза, Камилы Валиевой и других фигуристов.

«Сегодня не стало одного из моих первых и любимых тренеров — Натальи Петровны Дубинской. Именно она привела меня к первым победам и результатам в спорте. Она всегда умела раскрывать талант в своих спортсменах и была очень хорошим тренером. У нас была самая сильная группа в России! Хочу передать соболезнования всем родственникам. Царствия небесного Наталье Петровне. Спасибо за то, чему вы меня научили в фигурном катании!» — сказал Кацалапов «СЭ».

Помимо успехов на тренерском поприще Дубинская является чемпионкой РСФСР 1963 года в одиночном катании, но после короткой спортивной карьеры стала работать тренером в группе Виктора Кудрявцева.

Фигурное катание
Никита Кацалапов
0
Читайте также
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Базарова — о российских танцах: «Отношения разрываются, работе это мешать не должно. Заняться людям нечем?»

Базарова — о турнире шоу-программ: «Для меня не понятна концепция, когда перемешаны и пары, и танцы, и одиночники»
Новости
RSS RSS
Все новости