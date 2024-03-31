Кацалапов — о смерти Дубинской: «Именно она привела меня к первым победам в спорте»

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в танцах на льду Никита Кацалапов в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть 74-летнего тренера по фигурному катанию Натальи Дубинской.

Дубинская была тренером Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза, Камилы Валиевой и других фигуристов.

«Сегодня не стало одного из моих первых и любимых тренеров — Натальи Петровны Дубинской. Именно она привела меня к первым победам и результатам в спорте. Она всегда умела раскрывать талант в своих спортсменах и была очень хорошим тренером. У нас была самая сильная группа в России! Хочу передать соболезнования всем родственникам. Царствия небесного Наталье Петровне. Спасибо за то, чему вы меня научили в фигурном катании!» — сказал Кацалапов «СЭ».

Помимо успехов на тренерском поприще Дубинская является чемпионкой РСФСР 1963 года в одиночном катании, но после короткой спортивной карьеры стала работать тренером в группе Виктора Кудрявцева.