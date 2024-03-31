Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 14:15

Базарова — о допинговом деле Валиевой: «Ощущение какого-то бардака. Почему нельзя было выстроить линию защиты?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» поделилась мнением о завершении судебного процесса по допинговому делу Камилы Валиевой.

«Событие года, увы, это решение по Камиле Валиевой. Вокруг нее развивались все новости, это трагедия. Честно, ощущение какого-то бардака. Самое главное — никто не дает никаких конкретных ответов. Они каждый день разные, и столько версий. Вот честно, я как человек, который наблюдает со стороны, но, как и все, поддерживаю Камилу. Но когда начинаешь читать материалы дела...

В какой-то момент я запуталась. Все это выглядит как фейк. Когда много разных версий — это не внушает доверия. И сложно сказать, кто так ошибся, что настолько разные показания. Почему нельзя было сразу выстроить одну линию защиту? А сейчас гораздо больше подозрений и негатива, что не несет никакой позитивной тенденции по сокращению срока дисквалификации», сказала Базарова «СЭ».

 
Вера Базарова и&nbsp;Юрий Ларионов. «Хорошо, что нас не отпустили в другую сборную — потом корила бы себя за предательство». Базарова — о смене гражданства и ЧМ без россиян

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты 17-летней спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Фигурное катание
Вера Базарова
Камила Валиева
2
Читайте также
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Базарова — о турнире шоу-программ: «Для меня не понятна концепция, когда перемешаны и пары, и танцы, и одиночники»

Тарасова сообщила о своей простуде: «Плохо говорю»
Новости
RSS RSS
Все новости