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Сегодня, 14:26

Вице-чемпион Европы Воронов стал старшим тренером сборной Белоруссии по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию россиянин Сергей Воронов стал старшим тренером сборной Белоруссии.

«В Беларуси я с 2022 года. Когда я приехал, пообщался с главным тренером сборной Олегом Кимовичем Васильевым, было принято решение, что я попробую свои силы, осмотрюсь. Сейчас я уже работаю со сборной в должности старшего тренера. Тренирую и одиночников, и пары — опыт такой работы у меня уже есть, мне посчастливилось поработать с одной из немногих сильнейших пар в мире — с вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине Тарасовой и Морозовым», — цитирует Воронова ТАСС.

Ранее Воронов работал с серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине спортивной парой россиянами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. После чего переехал в Казахстан, где около года проработал главным тренером национальной команды.

Источник: https://tass.ru/sport/18410693
Сергей Воронов
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