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Сегодня, 14:10

Авербух — о состоянии Костомарова: «Пошла энергия на выздоровление»

Алина Савинова
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Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему не отменил тур по пяти городам, хотя задумывался об этом после госпитализации фигуриста Романа Костомарова.

«Этот тур мы планировали давно. Но случилась трагическая история с Ромкой Костомаровым. Сейчас об этом говорить уже проще, потому что пошла энергия на выздоровление. Конечно, эта ситуация не могла не внести изменения, в какой-то момент я хотел вообще не проводить тур. Но было очень много обязательств — перед партнерами, перед ребятами», — цитирует Авербуха Sport24.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-28-poshla-energiya-na-vyzdorovleniye-averbukh-o-sostoyanii-kostomarova-i-o-tom-pochemu-ne-otmenil-tur-po-5-gorodam
Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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