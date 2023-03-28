Авербух — о состоянии Костомарова: «Пошла энергия на выздоровление»

Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему не отменил тур по пяти городам, хотя задумывался об этом после госпитализации фигуриста Романа Костомарова.

«Этот тур мы планировали давно. Но случилась трагическая история с Ромкой Костомаровым. Сейчас об этом говорить уже проще, потому что пошла энергия на выздоровление. Конечно, эта ситуация не могла не внести изменения, в какой-то момент я хотел вообще не проводить тур. Но было очень много обязательств — перед партнерами, перед ребятами», — цитирует Авербуха Sport24.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений.