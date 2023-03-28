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Авербух: «Тройной тулуп Ягудина — максимально сложный прыжок, который он сейчас может исполнить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.

«У нас были две разные задачи. У меня — создать танец, образ и все остальное. У Леши — прыгнуть тулуп. Нам нужно было интегрировать прыжок в программу. И, конечно, успешное исполнение придало ему сил. Хотя я считал, что прекрасно можно было бы обойтись и двойным. Но Лешка — спортсмен, ему надо было завестись. И он сумел это сделать.

Тройной тулуп Ягудина — максимально сложный прыжок, который он сейчас может исполнить. И он не побоялся пойти на него, понимая, что это важный элемент, в том числе и с точки зрения хореографии. Так что надо было идти на четверные! Чего все зажались? Элемент ультра-си заставляет воспринимать всю программу по-другому», — приводит слова Ягудина Sport24.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов». Во время проката 43-летний фигурист исполнил тройной тулуп.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Илья Авербух
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