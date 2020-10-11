Авербух отреагировал на призывы исключить Исинбаеву из жюри «Ледникового периода» за низкие баллы Тодоренко

Олимпийский вице-чемпион, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух ответил на критику в адрес Елены Исинбаевой.

Исинбаева входит в состав жюри шоу. После второго выпуска «Ледникового периода» зрители раскритиковали спортсменку за то, что она занизила баллы паре телеведущей Регине Тодоренко и олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, оценив их выступление в 5,9 баллов.

«Илья! Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри! Такое впечатление, что она обижена на весь мир!» — написала одна из подписчиц в Instagram Авербуха.

«Во-первых, наверное, правильней говорить «вы», — ответил Авербух. — Тыкать не надо друг другу. Во-вторых, что за желание, как только, что-то не по-нашему, сразу убрать?! Давайте уважать друг друга и мнение каждого! Спасибо вам, что смотрите нас!»