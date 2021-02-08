Авербух поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию

Призер Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух в беседе с «СЭ» рассказал, что думает о командном турнире на Кубке Первого канала в Москве.

«Я думаю, что провести такой турнир в отсутствие чемпионата Европы — очень хорошая идея. Не было прямой конкуренции ребят друг с другом, так как турнир был командный. Но при это соревновательный момент тоже присутствовал, что очень важно перед чемпионатом мира. Выводов по этому турниру я бы точно не стал делать. Это больше шоу. Стоит поблагодарить Федерацию фигурного катания и Первый канал, что такой турнир состоялся», — сказал Авербух «СЭ».

Вчера, 7 февраля, завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда «Красная машина» под руководством Алины Загитовой, набрав в общей сложности 2634,95 балла.

(Владимир Пушкарев)