Слуцкая надеется, что Марк Кондратюк отберется на ЧМ-2021 по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» результаты командного турнира по фигурному катанию Кубок Первого канала.

«Хорошие впечатления от соревнований. Они позволяют воспитывать в ребятах дух, дают возможность вновь попробовать себя и свои силы, где-то и рискнуть, — сказала Слуцкая «СЭ». — Любые старты в нынешней ситуации принесут больше пользы, чем отрицательного опыта, особенно в преддверии кубка России и чемпионата мира».

Слуцкая отметила, что Камила Валиева уже сейчас является одним из ярких лидеров сборной России.

«Эти соревнования в очередной раз доказали, что наши девушки являются самыми сильными в мире. Среди мальчиков Марк Кондратюк действительно был сегодня сильным физически и эмоционально. Очень здорово, когда спортсмен может вызывать такие эмоции у зрителей. Он был лучшим, но не стоит забывать про Михаила Коляду, который тоже достойно выступил. Впереди отбор на чемпионат мира, будем надеется, что Марк сохранит все свои навыки, отберется на мировое первенство и прекрасным прокатом защитит нашу страну на этом соревновании», — добавила Слуцкая.

Ранее, 7 февраля, завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда «Красная машина» под руководством Алины Загитовой, набрав в общей сложности 2634,95 балла.

(Анастасия Пастернак)