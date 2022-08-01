Ягудин поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских фигуристов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» поддержал высказывание Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«Полностью согласен с Этери Георгиевной, международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов» — сказал Ягудин «СЭ».

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.