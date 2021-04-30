Арутюнян рассказал о возможности сотрудничества с Трусовой

Тренер трехкратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Натана Чена Рафаэл Арутюнян рассказал, что у него были разговоры по поводу сотрудничества с россиянкой Александрой Трусовой.

«Да, были разговоры, были, — ответил Арутюнян в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff на вопрос, был ли у него разговор с отцом Трусовой по поводу сотрудничества еще до перехода спортсменки в академию Плющенко. — Вы хотите, чтобы я это прокомментировал? Нет, все прекрасно могло бы получиться. Все должны понимать одно, что все российские спортсмены — это продукт каких-то людей, клубов, допустим, питерского какого-нибудь клуба или другого».

«Мало того, в них вкладывает деньги федерация. Только тренеры, которые на Западе, не очень это понимают. Девочка какая-нибудь пришла известная и говорит: «Я хочу у тебя тренироваться». Он говорит: «Давай» — и она туда приходит. А как «давай»? А все остальные люди, которые там вокруг бегали и всё делали, они как же? Понимаете суть?» — добавил тренер.

Арутюнян отметил, что если бы ему позвонил представитель клуба фигуристки или Федерации, то диалог мог бы состояться.

«Не надо меня просить, но хотя бы сказать: «Раф, вот мы хотели бы», — сказал он.

Напомним, Трусова перешла в группу Плющенко в мае 2020 года от Этери Тутберидзе.