Арутюнян оценил работу Тутберидзе: «Не вижу там ничего такого особенного»

Тренер трехкратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Натана Чена Рафаэл Арутюнян высказал мнение по поводу работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Еще неплохо работает Этери со своей группой. Нормально они работают, но я не вижу там ничего такого особенного, — рассказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу Василия Конова. - Просто хорошая ситуация, хорошие ребята, хорошие тренеры, хороший штаб. Этери хорошо работает и хорошо руководит всем процессом, ребят хороших набирает. Но, чтобы стать, как Алексей Николаевич и Тамара Николаевна (Мишин и Москвина. — Прим. «Чемпионата»), еще нужно время. Лет 20, где-то так. Я не хочу сказать, что там что-то плохо. Нет, ни в коем случае. Нормально там всё. Хорошие тренеры, хорошо работают, все получается».

Напомним, что в группе Тутберидзе тренируются чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Николай Колесников, Арсений Федотов, Даниил Самсонов, Морис Квителашвили и другие.

Кроме того, в группу входят Алина Загитова и Евгения Медведева, не соревновавшиеся в минувшем сезоне. Ранее у Тутберидзе тренировалась Александра Трусова.