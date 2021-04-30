Сотникова рассказала о возможности возобновления карьеры

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова ответила на вопрос о том, вернется ли она в фигурное катание в случае поднятие возрастного ценза у фигуристок.

«Если бы подняли возрастной ценз в фигурном катании, вы бы вернулись?» — спросил подписчик в Instagram.

«Я очень скучаю, очень хочется почувствовать снова эти эмоции. Но я выбрала новый путь в своей жизни. Жизнь продолжается», — ответила спортсменка.

Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.