Сотникова рассказала о возможности возобновления карьеры
10:03
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова ответила на вопрос о том, вернется ли она в фигурное катание в случае поднятие возрастного ценза у фигуристок.
«Если бы подняли возрастной ценз в фигурном катании, вы бы вернулись?» — спросил подписчик в Instagram.
«Я очень скучаю, очень хочется почувствовать снова эти эмоции. Но я выбрала новый путь в своей жизни. Жизнь продолжается», — ответила спортсменка.
Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.
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