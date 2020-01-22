Вице-чемпион России Артур Даниэлян, занимающий третье место после короткой программе в мужском турнире на чемпионате Европы по фигурному катанию, отметил, что катался в удовольствие. За прокат 16-летний фигурист получил 84,63 балла.

— Сейчас выступления для меня больше в удовольствие и как опыт и я хотел показать что я могу на взрослом уровне, — cказал Даниелян. — Сегодня прокат был неплохой, но всегда есть к чему стремиться и чем усложняться. В произвольной программе задача также откаться чисто, получить удовольствие и подарить публике хорошее настроение.

Произвольную программу на турнире мужчины-одиночники представят 23 января в четверг, начиная с 20.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)