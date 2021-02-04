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Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу на чемпионате России среди юниоров

15:43
Юлия Артемьева. Михаил Назарычев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юлия Артемьева. Михаил Назарычев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигуриств Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали победителями короткой программы в соревнованиях спортивных пар на юниорском первенстве России.

Пара набрала 70,87 балла. На втором месте расположились Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (68,40). Третьи — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (67,77).

Турнир проходит в Красноярске. Завтра, 5 февраля, состоится показ произвольных программ.

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