Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу на чемпионате России среди юниоров

Фигуриств Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали победителями короткой программы в соревнованиях спортивных пар на юниорском первенстве России.

Пара набрала 70,87 балла. На втором месте расположились Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (68,40). Третьи — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (67,77).

Турнир проходит в Красноярске. Завтра, 5 февраля, состоится показ произвольных программ.