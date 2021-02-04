Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу на чемпионате России среди юниоров
15:43
Фигуриств Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали победителями короткой программы в соревнованиях спортивных пар на юниорском первенстве России.
Пара набрала 70,87 балла. На втором месте расположились Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (68,40). Третьи — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (67,77).
Турнир проходит в Красноярске. Завтра, 5 февраля, состоится показ произвольных программ.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю