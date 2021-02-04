Тарасова призвала дисквалифицировать судейскую бригаду мужского турнира первенства России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала судейство мужского турнира на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске.

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада — значит ее нет, судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Фигурист Егор Рухин единственным из участников первенства России выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако судьи засчитали последний прыжок за тройной. После того, как была обнаружена ошибка, результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.