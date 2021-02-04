Семененко: «Выпали из-за травмы два сезона, была мотивация доказать, что меня не стоит сбрасывать со счетов»

Победитель первенства России среди юниоров по фигурному катанию Евгений Семененко, который тренируется у Алексея Мишина, прокомментировал свое выступление в Красноярске.

«После вчерашнего проката пытался успокоиться, настроиться. Прокат был хороший, за исключением сальхова. Доволен тем, что попал во взрослую сборную России. Впервые попал на пьедестал, предыдущие первенства России для меня получались не очень здорово. Из-за травмы у меня выпали целых два сезона, была мотивация самому себя доказать, что я смогу через это пройти, а всем остальным — что меня не стоит сбрасывать со счетов.

Четверной риттбергер? Я его уже показывал на соревнованиях, в Питере он у меня получился. Сейчас убрал этот прыжок, потому что сделали ставку на чистый прокат. Вместе с риттбергером смещаются все прыжки, четверные идут во вторую половину. Это сложно. Нужно накатывать связками четверные, по несколько раз. Но самое тяжелое — дальше катать программу, готовиться. Смотрим по стабильности, если было достаточно много на тренировках, то оставляем. Если нет — то предыдущий набор.



В этом году меня ждут экзамены, ЕГЭ. Буду готовиться к ним. Одну программу точно поменяем, но не в конце сезона, а уже в следующем", — сказал Семененко.

В четверг, 4 февраля, Семененко стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров. Фигурист набрал 247,37 балла в сумме за короткую и произвольную программу.

(Рустам Имамов)