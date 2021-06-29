Мария Сотскова рассказала о своих проблемах

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о психологических проблемах на фоне выгорания.

«Сначала мне казалось, что я просто устала и нужно отдохнуть. Но позже я поняла, что у меня произошло выгорание. Первая и основная причина, по которой такое случилось — это неоправданные ожидания. Когда ты долго к чему-то идешь, взваливая на себя груз ответственности, в первую очередь перед собой, а на выходе не получаешь желаемого результата», — написала экс-фигуристка.

Девушка призналась, что она находилась в постоянной усталости и испытывала проблемы со сном. После общения со специалистами ее состояние не улучшилась, поэтому спортсменка взяла ситуацию в свои руки, после чего стала лучше чувствовать себя.

20-летняя фигуристка — серебряный призер финала Гран-при (2017), серебряный призер этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер», серебряный (2018) и бронзовый призер чемпионата России (2017). 3 марта 2021 года было объявлено о ее дисквалификации на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.