Щербакова получила небольшую травму на сборах в Новогорске

Анна Щербакова пропустила последнюю тренировку на сборах в Новогорске. У спортсменки травмирован палец на ноге, сообщает matchtv.ru.

Произошел несчастный случай вне тренировочного процесса. На следующей неделе фигуристка должна возобновить работу.

Напомним, в минувшем сезоне 17-летняя Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме.