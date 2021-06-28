Щербакова получила небольшую травму на сборах в Новогорске
20:16
Анна Щербакова пропустила последнюю тренировку на сборах в Новогорске. У спортсменки травмирован палец на ноге, сообщает matchtv.ru.
Произошел несчастный случай вне тренировочного процесса. На следующей неделе фигуристка должна возобновить работу.
Напомним, в минувшем сезоне 17-летняя Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1368885_Anna_Shherbakova_poluchila_travmu_na_sborah_v_Novogorske
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