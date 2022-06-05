Анна Щербакова рассказала о планах на лето

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова летом планирует совмещать выступления в ледовых шоу с другими делами.

«Лето — время, связанное с фигурным катанием, но когда еще нет соревнований, я буду выступать в шоу, — сказала Щербакова ТАСС. — Буду совмещать фигурное катание, прекрасную погоду за окном и другие прекрасные события в моей жизни».

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).