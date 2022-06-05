Навка о заявке Малинина на четверной аксель: «Приветствую любые революционные движения»

Чемпионка Олимпиады 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение американского фигуриста Ильи Малинина добавить четверной аксель в программу.

«Я приветствую любые революционные движения. Если не идти вперёд, не двигаться, то и прогресса не будет. Он большой молодец. Будем ждать с нетерпением реализации его мечты. Уверена, у него получится», — цитирует Metaratings.ru Навку.

17-летний американский фигурист Малинин становился призером чемпионата США в 2022 году.

47-летняя Навка вместе с Романом Костомаровым победили на Олимпийских играх по фигурному катанию в Торине в 2006 году.