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Навка о заявке Малинина на четверной аксель: «Приветствую любые революционные движения»

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Чемпионка Олимпиады 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение американского фигуриста Ильи Малинина добавить четверной аксель в программу.

«Я приветствую любые революционные движения. Если не идти вперёд, не двигаться, то и прогресса не будет. Он большой молодец. Будем ждать с нетерпением реализации его мечты. Уверена, у него получится», — цитирует Metaratings.ru Навку.

17-летний американский фигурист Малинин становился призером чемпионата США в 2022 году.

47-летняя Навка вместе с Романом Костомаровым победили на Олимпийских играх по фигурному катанию в Торине в 2006 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/navka-o-zayavke-malinina-na-chetvernoy-aksel-1283037/
Фигурное катание
Татьяна Навка
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