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Сегодня, 15:09

Жулин считает, что конгресс ISU не принесет российскому фигурному катанию ничего хорошего

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принесет российскому фигурному катанию ничего хорошего.

«Конгрессы, неучастие наших спортсменов в турнирах, переходы фигуристов для выступления за другие страны — это абсолютная ерунда. Нужно время. Мои комментарии и вопросы об этом сейчас гроша ломаного не стоят. На данном этапе все эти обсуждения бессмысленны. Сейчас я уверен, что нас лишат всего, поэтому и не жду ничего от этого конгресса», — приводит слова Жулина ТАСС.

В понедельник в Пхукете начнет свою работу 58-й конгресс ISU. Он рассмотрит ряд вопросов, связанных с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Российская делегация прибыла в Пхукет (Таиланд) для участия в конгрессе.

Источник: https://tass.ru/sport/14827005
Фигурное катание
Александр Жулин
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