Жулин считает, что конгресс ISU не принесет российскому фигурному катанию ничего хорошего

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принесет российскому фигурному катанию ничего хорошего.

«Конгрессы, неучастие наших спортсменов в турнирах, переходы фигуристов для выступления за другие страны — это абсолютная ерунда. Нужно время. Мои комментарии и вопросы об этом сейчас гроша ломаного не стоят. На данном этапе все эти обсуждения бессмысленны. Сейчас я уверен, что нас лишат всего, поэтому и не жду ничего от этого конгресса», — приводит слова Жулина ТАСС.

В понедельник в Пхукете начнет свою работу 58-й конгресс ISU. Он рассмотрит ряд вопросов, связанных с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Российская делегация прибыла в Пхукет (Таиланд) для участия в конгрессе.