"Андрей так вырос за этот год, стал совсем другим". Тарасова - о Лазукине

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы победителя Кубка России-2019 Андрея Лазукина на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

– Такой спокойный, хороший прокат, боролся за каждый элемент, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – А может и не боролся, просто умеет делать. Он так вырос за этот год, что я просто его не узнаю, что делают соревнования с людьми. Видно, над чем они работают. Он за год стал совсем другим, одно удовольствие смотреть за ним.

Лазукин получил за свой прокат 88,96 балла и занимает промежуточное первое место. Он показал лучший результат в короткой программе в текущем сезоне.

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