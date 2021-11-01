Туктамышева: «Гран-при Канады десять лет спустя, и я на пьедестале»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram прокомментировала второе место на «Гран-при Канады».

«Гран-при Канады десять лет спустя, я на пьедестале. Если бы кто-то мне сказал об этом тогда в 2011-м, я бы не поверила! Тогда это была большая победа для России, потому что был перерыв в медалях несколько лет. Сейчас серебряная медаль — моя личная победа. Я очень рада! Спасибо тренерам! Совпадение, что ПП была в день тренера и мы с Женей постарались максимально порадовать», — написала фигуристка.

24-летняя россиянка стала серебряной призеркой на «Гран-при» в Канаде. Золото у Камилы Валиевой, замкнула тройку призерок Алена Косторная.

Видео проката Туктамышевой на «Гран-при» Skate Canada.