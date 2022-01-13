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Сегодня, 10:43

Бестемьянова назвала праздником первый день чемпионата Европы в Таллине

Микеле Антонов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от первого соревновательного дня чемпионата Европы в Таллине (Эстония).

«Вчерашний день был праздником для меня! Мальчики очень молоды. Им не хватает опыта, но они прибавляют от старта к старту, приобретают лоск, чистоту движений. Это очень приятно видеть. Самое главное, что они представляют три разные школы. Их даже нельзя сравнивать. Разница такая минимальная, что нельзя выделить кого-то. Для меня они все победители! Было бы забавно, если бы всем троим дали первое место», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Олимпийская чемпионка также особенно отметила прокат Мишиной и Галлямова в парном соревновании.

«Огромная пропасть между российскими парами и всеми остальными. Ощущение, будто мы с разных планет. К россиянам даже приблизиться некому. Меня порадовало, что Мишина с Галлямовым сильно прибавляют. Все мелочи, которые специалисты могли отметить у них, они исправляют, улучшают. В общем, сплошная искрометность», — добавила Бестемьянова.

Андрей Мозалев выиграл короткую программу среди мужчин (99,76). Второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).

По итогам парного катания лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За свой прокат они получили 82,36 балла. Это новый мировой рекорд. Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые набрали 81,58 балла. Замыкают тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

Наталья Бестемьянова
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