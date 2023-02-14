Американский фигурист Наумов рассказал о русском языке в сборной США

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов в интервью «СЭ» рассказал, что общается с партнером по сборной США Ильей Малининым на русском языке.

— Фигурное катание в США не очень популярно. Если такая теория — американец включает телевизор и видит: трое русских на подиуме. Неужели он не спросит: «А где наши-то, что это за вид спорта такой?»

— Тяжело сказать. У меня нет такой перспективы, чтобы об этом рассуждать. Может быть, конечно. Но девочки у нас все американки. Хотя, конечно, Торгашев, Малинин, Наумов... Это да, классный подиум получился (смеется). На юниорском мире тоже похожее было. Может, это тоже играет роль. Но кто еще у нас русский? У нас есть еще другие спортсмены. А мы да, мы здесь, в тройке, пятерке.

— Ты американец или русский, чего больше?

— Фифти-фифти, 50 на 50, думаю. Некоторые друзья говорят со мной по-английски, в семье и с некоторыми другими людьми я по-русски. Мне все равно.

— А с Ильей Малининым, если ты видишь его на катке, на каком будешь общаться?

— И так и так, как получится. «Привет» скажу по-русски, а если кто-то еще будет с нами, то по-английски. Но между собой мы по-русски будем говорить, наверное, — ответил Наумов.

Максим Наумов — сын российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, чемпионов мира 1994 года.