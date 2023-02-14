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Сегодня, 12:30

Американский фигурист Наумов рассказал, что не встречался с негативом в США из-за русского происхождения

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Максим Наумов.
Фото AFP

Американский фигурист Максим Наумов в интервью «СЭ» не стал отвечать на вопрос о возвращении россиян на международные соревнования, однако подтвердил, что не сталкивается с негативом из-за своего русского происхождения.

— Когда новые люди узнают о твоих русских корнях, есть какие-то ассоциации? О чем спрашивают? Холод, водка, вот это все.

— Да ничего. У нас разные люди работают. Я бы не сказал, что это нечто особенное. У нас тут по-другому, люди об этом не думают. Мне ничего никогда не говорили, ни плохого, ни хорошего насчет того, что я русский.

— Я должен про это спросить — тебе бы хотелось увидеть россиян на международных турнирах? Ситуация, кажется, меняется.

— Я не хочу говорить об этом ничего, если честно. Я бы ничего не ответил здесь.

— Из-за напряженной ситуации?

— Я бы сказал, да.

— На отношение к тебе текущие события в мире не влияют из-за происхождения?

— Нет, с негативом я не сталкивался.

Максим Наумов — сын российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, чемпионов мира 1994 года.

Максим Наумов. «От работы в Starbucks до медали чемпионата США дошел за девять месяцев». Интервью с фигуристом — сыном чемпионов мира Наумова и Шишковой

Фигурное катание
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