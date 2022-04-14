Малинин выиграл короткую программу на юниорском чемпионате мира в Таллине
Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на юниорском чемпионате мира 2022 года в Таллине.
Второе место занял канадец Уэсли Чу. На третьей позиции расположился Михаил Селевко из Эстонии.
Напомним, что российские фигуристы не участвуют в соревнованиях.
Юниорский чемпионат мира 2022 года
Таллин, Эстония
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 88,99
2. Уэсли Чу (Канада) — 81,59
3. Михаил Селевко (Эстония) — 81,26
Новости