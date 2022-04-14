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Сегодня, 18:30

Малинин выиграл короткую программу на юниорском чемпионате мира в Таллине

Карен Саркисян
Корреспондент
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Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на юниорском чемпионате мира 2022 года в Таллине.

Второе место занял канадец Уэсли Чу. На третьей позиции расположился Михаил Селевко из Эстонии.

Напомним, что российские фигуристы не участвуют в соревнованиях.

Юниорский чемпионат мира 2022 года

Таллин, Эстония

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 88,99

2. Уэсли Чу (Канада) — 81,59

3. Михаил Селевко (Эстония) — 81,26

Фигурное катание
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