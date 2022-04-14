Туктамышева назвала самое сложное выступление в карьере

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в Telegram.

— Какое было самое сложно выступление в вашей карьеры? — спросил один из подписчиков.

— Ой, трудно сказать, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт — это чемпионат России этого года, — ответила Туктамышева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она заняла седьмое место на чемпионате России и попала в число запасных на Игры в Пекине.