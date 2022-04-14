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Допинг

Сегодня, 12:27

РУСАДА проверило Трусову на допинг два раза с начала года

РУСАДА проверило фигуристку Трусову на допинг два раза с начала года
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило фигуристку Александру Трусову на допинг два раза с начала 2022 года.

Помимо Трусовой, дважды проходили проверку на допинг Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Марк Кондратюк.

Трусова — серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми в соревнованиях танцевальных дуэтов, а Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и занял 15-ю строчку в одиночном мужском турнире.

По одному разу на допинг с начала года были проверены Кирилл Алешин, Иван Букин, Джонатан Гуррейро, Макар Игнатов, Майя Хромых, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Анастасия Скопцова, Александра Степанова, Дарья Усачева и Тиффани Загорски.

Фигурное катание
Александра Трусова
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