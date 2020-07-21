Американская фигуристка пожаловалась на расистские колготки

Бывшая участница юниорского чемпионата США Мария Гербер, более 10 лет выступающая в различных ледовых шоу, заявила, что испытывает большие проблемы с подборов костюмов из-за того, что дизайнеры обычно ориентируются на белых спортсменок. Но, если костюмы еще можно пошить на заказ, то найти подходящие к темному цвету кожи колготки, по словам Гербер, практически невозможно. Ей приходится красить их самостоятельно.

— Очень трудно чувствовать себя красивой, когда ты вынуждена одеваться в соответствии со стандартами, которые не имеют ничего общего с тем, что дано тебе природой, — приводит слова афроамериканской фигуристки CBC. — В будущем я надеюсь на то, что люди с любым цветом кожи смогут свободно выступать в любом виде спорта.