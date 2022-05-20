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Мэрайя Белл: «Отсутствие русских фигуристов открывает двери возможностей для других спортсменов»

Мэрайя Белл заявила, что отсутствие русских фигуристов открывает двери возможностей для других спортсменов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала, планирует ли продолжать карьеру в случае отсутствия на международной арене российских фигуристов.

«Для меня большая честь, что люди хотят знать, чем я занимаюсь, но если бы я знал, я бы сказал. Не думаю, что буду кататься еще четыре года, но еще один год определенно возможен, особенно с учетом отсутствия русских фигуристов. Это открывает двери возможностей для многих других фигуристов. Однако сейчас я стараюсь не принимать много решений, потому что позади долгий сезон и я устала. Но я точно знаю, что никогда не брошу фигурное катание», — приводит слова Белл Figure Skaters Online.

По мнению 26-летний спортсменки, в течение следующих двух лет любой фигурист из топ-6 США сможет преуспеть на международной арене.

«Мы не знаем, что будет дальше с российскими фигуристами. Это своего рода большой вопросительный знак. Но, по крайней мере, в течение следующих двух лет мы будем очень конкурентоспособны. Любой из топ-6 США сможет преуспеть на международной арене», — отметила.

В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://figureskatersonline.com/news/2022/05/17/after-fulfilling-season-mariah-bell-is-having-fun-in-her-first-stars-on-ice-tour/
Фигурное катание
Мэрайя Белл
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