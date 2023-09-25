Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга

Американский фигурист Винсент Чжоу обвинил российских коллег в употреблении запрещенных препаратов.

«Положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — сказал Чжоу.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.

На Олимпиаде в Пекине Камилу Валиеву обвинили в употреблении запрещенных веществ. В допинг-пробе российской фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.