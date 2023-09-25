Тарасова — о завершении карьеры Лазукина: «У него нет никакого вклада в фигурное катание»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о завершении карьеры бронзового призера командного чемпионата мира Андрея Лазукина.

«Если он закончил карьеру, значит, решил, что своевременно. Нужно посмотреть, как он будет работать, чтобы сказать, каким тренером он будет. Хватит ли у него знаний, желания, самоотдачи, посвящения себя работе. У него нет никакого вклада в российское фигурное катание», — сказала Тарасова «СЭ».

Лазукин тренировался в группе Алексея Мишина. 25-летний фигурист является победителем финала Кубка России-2019. Также он бронзовый призер турнира серии Челленджер Lombardia Trophy-2018 и командного чемпионата мира-2019.

Мишин сообщил, что Лазукин работает тренером в Казахстане.