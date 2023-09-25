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Допинг

Сегодня, 18:07

Тарасова призвала подать в суд на американского фигуриста Чжоу за клевету о российских спортсменах

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов.

«Если им известны случаи употребления допинга нашими спортсменами, пусть расскажут о них. Почему они молчат? Откуда они это знают? Кто им это сказал? Меня удивляют такие слова. Я работаю в сборной 50 лет, и могу с уверенностью сказать, что это клевета. Кто они такие? Это клевета чистой воды! На него надо подать в суд за клевету! Надеюсь, федерация займется этим вопросом», — сказала Тарасова «СЭ».

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.

Винсент Чжоу
Татьяна Тарасова
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